BITO Coin kaina (BITO)

1 BITO į USD – tiesioginė kaina:

$0.164147
$0.164147$0.164147
-0.10%1D
BITO Coin (BITO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:10:24(UTC+8)

BITO Coin (BITO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.16341
$ 0.16341$ 0.16341
24 val. žemiausia
$ 0.164688
$ 0.164688$ 0.164688
24 val. aukščiausia

$ 0.16341
$ 0.16341$ 0.16341

$ 0.164688
$ 0.164688$ 0.164688

$ 0.904685
$ 0.904685$ 0.904685

$ 0.00489118
$ 0.00489118$ 0.00489118

+0.15%

-0.01%

+1.20%

+1.20%

BITO Coin (BITO) realiojo laiko kaina yra $0.164397. Per pastarąsias 24 valandas BITO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.16341 iki aukščiausios $ 0.164688 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BITO kaina yra $ 0.904685, o žemiausia – $ 0.00489118.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BITO per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BITO Coin (BITO) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 82.07M
$ 82.07M$ 82.07M

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Dabartinė BITO Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BITO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.07M

BITO Coin (BITO) kainos istorija USD

Šiandienos BITO Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
BITO Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0032205043.
BITO Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0788236926.
BITO Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.05994122645598368.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.01%
30 dienų$ +0.0032205043+1.96%
60 dienų$ +0.0788236926+47.95%
90 dienų$ +0.05994122645598368+57.38%

Kas yra BITO Coin (BITO)

BITO Coin is a type of token issued via the BitoPro International Digital Asset Exchange (“BitoPro”). When used as a mean of the transaction or withdraw fee, one enjoys very favorable discounts. To the extent permitted by the applicable laws of each jurisdiction, purchasers may at each BitoPro operation center submit payment in BITO Coin to generate TT Codes for the purpose of withdrawing legal tender denominated in local currency. In terms of token sales, BITO Coin may be used to pay sales and issuance related fees.

BITO Coin (BITO) išteklius

BITO Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BITO Coin (BITO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BITO Coin (BITO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BITO Coin prognozes.

Peržiūrėkite BITO Coin kainos prognozę dabar!

BITO į vietos valiutas

BITO Coin (BITO) Tokenomika

Supratimas apie BITO Coin (BITO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BITOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BITO Coin (BITO)

Kiek BITO Coin(BITO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BITO kaina USD valiuta yra 0.164397USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BITO į USD kaina?
Dabartinė BITO kaina USD valiuta yra $ 0.164397. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BITO Coin rinkos kapitalizacija?
BITO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BITO apyvartoje?
BITO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BITO kaina?
BITO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.904685USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BITO kaina?
BITO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00489118USD.
Kokia yra BITO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BITO yra --USD.
Ar BITO kaina šiais metais kils?
BITO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BITO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:10:24(UTC+8)

BITO Coin (BITO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

