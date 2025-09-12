Bitnet kaina (BTN)
-2.42%
-4.59%
-46.20%
-46.20%
Bitnet (BTN) realiojo laiko kaina yra $0.00644104. Per pastarąsias 24 valandas BTN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00591105 iki aukščiausios $ 0.00697147 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTN kaina yra $ 1.95, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTN per pastarąją valandą pasikeitė -2.42%, per 24 valandas – -4.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -46.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bitnet rinkos kapitalizacija yra $ 30.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTN apyvartoje yra 4.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 4829008.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.10K
Šiandienos Bitnet kainos pokytis į USD: $ -0.00031043441982494.
Bitnet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035641636.
Bitnet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0040169990.
Bitnet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.018746921911798548.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00031043441982494
|-4.59%
|30 dienų
|$ -0.0035641636
|-55.33%
|60 dienų
|$ -0.0040169990
|-62.36%
|90 dienų
|$ -0.018746921911798548
|-74.42%
Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.
