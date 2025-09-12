Daugiau apie BIT

BitDAO kaina (BIT)

1 BIT į USD – tiesioginė kaina:

$1.65
$1.65
+13.40%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
BitDAO (BIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:10:11(UTC+8)

BitDAO (BIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24 val. žemiausia
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66
24 val. aukščiausia

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

$ 0.255485
$ 0.255485$ 0.255485

+0.87%

+12.17%

+45.76%

+45.76%

BitDAO (BIT) realiojo laiko kaina yra $1.64. Per pastarąsias 24 valandas BIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.46 iki aukščiausios $ 1.66 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIT kaina yra $ 4.6, o žemiausia – $ 0.255485.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +12.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +45.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitDAO (BIT) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 15.68B
$ 15.68B$ 15.68B

0.00
0.00 0.00

9,610,239,403.0
9,610,239,403.0 9,610,239,403.0

Dabartinė BitDAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9610239403.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.68B

BitDAO (BIT) kainos istorija USD

Šiandienos BitDAO kainos pokytis į USD: $ +0.177912.
BitDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.9300449840.
BitDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.3908797400.
BitDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.9964264683595322.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.177912+12.17%
30 dienų$ +0.9300449840+56.71%
60 dienų$ +2.3908797400+145.79%
90 dienų$ +0.9964264683595322+154.83%

Kas yra BitDAO (BIT)

BitDAO is one of the world's largest DAOs (Decentralized Autonomous Organization). Our vision is open finance and a decentralized tokenized economy. ‌BitDAO is a protocol governed by BIT token holders. We welcome all individuals and communities to join us and contribute.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BitDAO (BIT) išteklius

Oficiali svetainė

BitDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitDAO (BIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitDAO (BIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitDAO prognozes.

Peržiūrėkite BitDAO kainos prognozę dabar!

BIT į vietos valiutas

BitDAO (BIT) Tokenomika

Supratimas apie BitDAO (BIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitDAO (BIT)

Kiek BitDAO(BIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIT kaina USD valiuta yra 1.64USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIT į USD kaina?
Dabartinė BIT kaina USD valiuta yra $ 1.64. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitDAO rinkos kapitalizacija?
BIT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIT apyvartoje?
BIT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIT kaina?
BIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.6USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIT kaina?
BIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.255485USD.
Kokia yra BIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIT yra --USD.
Ar BIT kaina šiais metais kils?
BIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:10:11(UTC+8)

BitDAO (BIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.