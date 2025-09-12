Bitcoin Wizard Mascot kaina (BTCWIZ)
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BTCWIZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCWIZ kaina yra $ 0.00205003, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCWIZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bitcoin Wizard Mascot rinkos kapitalizacija yra $ 35.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCWIZ apyvartoje yra 998.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 998979670.034772. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.98K
Šiandienos Bitcoin Wizard Mascot kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Wizard Mascot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Wizard Mascot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Wizard Mascot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.26%
|30 dienų
|$ 0
|+3.81%
|60 dienų
|$ 0
|+63.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.