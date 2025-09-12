Bitcoin Vault kaina (BTCV)
Bitcoin Vault (BTCV) realiojo laiko kaina yra $0.646718. Per pastarąsias 24 valandas BTCV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.627762 iki aukščiausios $ 0.650634 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCV kaina yra $ 489.59, o žemiausia – $ 0.5609.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCV per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bitcoin Vault rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCV apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.58M
Šiandienos Bitcoin Vault kainos pokytis į USD: $ +0.01145445.
Bitcoin Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0310579852.
Bitcoin Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003013705.
Bitcoin Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0192716529964002.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01145445
|+1.80%
|30 dienų
|$ +0.0310579852
|+4.80%
|60 dienų
|$ -0.0003013705
|-0.04%
|90 dienų
|$ +0.0192716529964002
|+3.07%
Bitcoin Vault is developed to provide an extra level of security based on a three-private-key security structure. It features all the convenience of Bitcoin while adding important features allowing user transparency and freedom. Bitcoin Vault is our answer to issues faced by the crypto community over the last decade.
