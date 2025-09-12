Bitcoin Pay kaina (BTCPAY)
+0.34%
-21.10%
+18.78%
+18.78%
Bitcoin Pay (BTCPAY) realiojo laiko kaina yra $0.00428802. Per pastarąsias 24 valandas BTCPAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00419932 iki aukščiausios $ 0.01000176 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCPAY kaina yra $ 198.62, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCPAY per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -21.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bitcoin Pay rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCPAY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.05K
Šiandienos Bitcoin Pay kainos pokytis į USD: $ -0.001147079025908291.
Bitcoin Pay 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007131508.
Bitcoin Pay 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005450708.
Bitcoin Pay 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00024324611488754.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.001147079025908291
|-21.10%
|30 dienų
|$ -0.0007131508
|-16.63%
|60 dienų
|$ -0.0005450708
|-12.71%
|90 dienų
|$ -0.00024324611488754
|-5.36%
Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
