Daugiau apie BNSX

BNSX Kainos informacija

BNSX Oficiali svetainė

BNSX Tokenomika

BNSX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Bitcoin Name Service System logotipas

Bitcoin Name Service System kaina (BNSX)

Neįtraukta į sąrašą

1 BNSX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01169609
$0.01169609$0.01169609
+2.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bitcoin Name Service System (BNSX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:08:48(UTC+8)

Bitcoin Name Service System (BNSX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01136812
$ 0.01136812$ 0.01136812
24 val. žemiausia
$ 0.0118063
$ 0.0118063$ 0.0118063
24 val. aukščiausia

$ 0.01136812
$ 0.01136812$ 0.01136812

$ 0.0118063
$ 0.0118063$ 0.0118063

$ 2.46
$ 2.46$ 2.46

$ 0.00642911
$ 0.00642911$ 0.00642911

-0.02%

+2.69%

-2.70%

-2.70%

Bitcoin Name Service System (BNSX) realiojo laiko kaina yra $0.01169362. Per pastarąsias 24 valandas BNSX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01136812 iki aukščiausios $ 0.0118063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNSX kaina yra $ 2.46, o žemiausia – $ 0.00642911.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNSX per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +2.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin Name Service System (BNSX) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 245.57K
$ 245.57K$ 245.57K

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Dabartinė Bitcoin Name Service System rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BNSX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.57K

Bitcoin Name Service System (BNSX) kainos istorija USD

Šiandienos Bitcoin Name Service System kainos pokytis į USD: $ +0.00030677.
Bitcoin Name Service System 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0024060886.
Bitcoin Name Service System 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000351182.
Bitcoin Name Service System 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.004414715010197605.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00030677+2.69%
30 dienų$ +0.0024060886+20.58%
60 dienų$ -0.0000351182-0.30%
90 dienų$ -0.004414715010197605-27.40%

Kas yra Bitcoin Name Service System (BNSX)

The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bitcoin Name Service System (BNSX) išteklius

Oficiali svetainė

Bitcoin Name Service System kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Name Service System (BNSX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Name Service System (BNSX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Name Service System prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Name Service System kainos prognozę dabar!

BNSX į vietos valiutas

Bitcoin Name Service System (BNSX) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Name Service System (BNSX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNSXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Name Service System (BNSX)

Kiek Bitcoin Name Service System(BNSX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BNSX kaina USD valiuta yra 0.01169362USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BNSX į USD kaina?
Dabartinė BNSX kaina USD valiuta yra $ 0.01169362. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Name Service System rinkos kapitalizacija?
BNSX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BNSX apyvartoje?
BNSX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BNSX kaina?
BNSX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BNSX kaina?
BNSX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00642911USD.
Kokia yra BNSX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BNSX yra --USD.
Ar BNSX kaina šiais metais kils?
BNSX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BNSX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:08:48(UTC+8)

Bitcoin Name Service System (BNSX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.