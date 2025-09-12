Daugiau apie BBONK

BitBonk logotipas

BitBonk kaina (BBONK)

Neįtraukta į sąrašą

1 BBONK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.10%1D
mexc
USD
BitBonk (BBONK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:30:01(UTC+8)

BitBonk (BBONK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+3.11%

-81.75%

-81.75%

BitBonk (BBONK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BBONK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BBONK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BBONK per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -81.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitBonk (BBONK) rinkos informacija

$ 135.85K
$ 135.85K$ 135.85K

--
----

$ 316.98K
$ 316.98K$ 316.98K

300.00B
300.00B 300.00B

700,000,000,000.0
700,000,000,000.0 700,000,000,000.0

Dabartinė BitBonk rinkos kapitalizacija yra $ 135.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BBONK apyvartoje yra 300.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 700000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 316.98K

BitBonk (BBONK) kainos istorija USD

Šiandienos BitBonk kainos pokytis į USD: $ 0.
BitBonk 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BitBonk 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BitBonk 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.11%
30 dienų$ 0-94.55%
60 dienų$ 0-78.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra BitBonk (BBONK)

BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.

BitBonk (BBONK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BitBonk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitBonk (BBONK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitBonk (BBONK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitBonk prognozes.

Peržiūrėkite BitBonk kainos prognozę dabar!

BBONK į vietos valiutas

BitBonk (BBONK) Tokenomika

Supratimas apie BitBonk (BBONK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BBONKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitBonk (BBONK)

Kiek BitBonk(BBONK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BBONK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BBONK į USD kaina?
Dabartinė BBONK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitBonk rinkos kapitalizacija?
BBONK rinkos kapitalizacija yra $ 135.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BBONK apyvartoje?
BBONK apyvartoje yra 300.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BBONK kaina?
BBONK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BBONK kaina?
BBONK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BBONK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BBONK yra --USD.
Ar BBONK kaina šiais metais kils?
BBONK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BBONK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:30:01(UTC+8)

