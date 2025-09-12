Daugiau apie BINK

Bink AI kaina (BINK)

1 BINK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00026712
$0.00026712$0.00026712
-2.60%1D
USD
Bink AI (BINK) kainos grafikas realiu laiku
Bink AI (BINK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00237282
$ 0.00237282$ 0.00237282

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-2.60%

-6.98%

-6.98%

Bink AI (BINK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BINK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BINK kaina yra $ 0.00237282, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BINK per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -2.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bink AI (BINK) rinkos informacija

$ 229.75K
$ 229.75K$ 229.75K

--
----

$ 229.75K
$ 229.75K$ 229.75K

860.65M
860.65M 860.65M

860,651,924.2395035
860,651,924.2395035 860,651,924.2395035

Dabartinė Bink AI rinkos kapitalizacija yra $ 229.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BINK apyvartoje yra 860.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 860651924.2395035. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 229.75K

Bink AI (BINK) kainos istorija USD

Šiandienos Bink AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Bink AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bink AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bink AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.60%
30 dienų$ 0-36.16%
60 dienų$ 0-47.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bink AI (BINK)

Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.

Bink AI (BINK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Bink AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bink AI (BINK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bink AI (BINK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bink AI prognozes.

Peržiūrėkite Bink AI kainos prognozę dabar!

BINK į vietos valiutas

Bink AI (BINK) Tokenomika

Supratimas apie Bink AI (BINK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BINKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bink AI (BINK)

Kiek Bink AI(BINK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BINK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BINK į USD kaina?
Dabartinė BINK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bink AI rinkos kapitalizacija?
BINK rinkos kapitalizacija yra $ 229.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BINK apyvartoje?
BINK apyvartoje yra 860.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BINK kaina?
BINK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00237282USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BINK kaina?
BINK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BINK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BINK yra --USD.
Ar BINK kaina šiais metais kils?
BINK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BINK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:14:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.