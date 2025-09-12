Daugiau apie BHC

BHC Kainos informacija

BHC Oficiali svetainė

BHC Tokenomika

BHC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BillionHappiness logotipas

BillionHappiness kaina (BHC)

Neįtraukta į sąrašą

1 BHC į USD – tiesioginė kaina:

$0.484514
$0.484514$0.484514
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BillionHappiness (BHC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:40:33(UTC+8)

BillionHappiness (BHC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.477244
$ 0.477244$ 0.477244
24 val. žemiausia
$ 0.484394
$ 0.484394$ 0.484394
24 val. aukščiausia

$ 0.477244
$ 0.477244$ 0.477244

$ 0.484394
$ 0.484394$ 0.484394

$ 436.97
$ 436.97$ 436.97

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.48%

+0.90%

+4.39%

+4.39%

BillionHappiness (BHC) realiojo laiko kaina yra $0.484514. Per pastarąsias 24 valandas BHC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.477244 iki aukščiausios $ 0.484394 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BHC kaina yra $ 436.97, o žemiausia – $ 0.0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BHC per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BillionHappiness (BHC) rinkos informacija

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

--
----

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

Dabartinė BillionHappiness rinkos kapitalizacija yra $ 24.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BHC apyvartoje yra 50.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 50000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.23K

BillionHappiness (BHC) kainos istorija USD

Šiandienos BillionHappiness kainos pokytis į USD: $ +0.00432702.
BillionHappiness 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0171573675.
BillionHappiness 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0556146003.
BillionHappiness 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0745184569378164.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00432702+0.90%
30 dienų$ -0.0171573675-3.54%
60 dienų$ -0.0556146003-11.47%
90 dienų$ -0.0745184569378164-13.32%

Kas yra BillionHappiness (BHC)

Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BillionHappiness (BHC) išteklius

Oficiali svetainė

BillionHappiness kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BillionHappiness (BHC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BillionHappiness (BHC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BillionHappiness prognozes.

Peržiūrėkite BillionHappiness kainos prognozę dabar!

BHC į vietos valiutas

BillionHappiness (BHC) Tokenomika

Supratimas apie BillionHappiness (BHC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BHCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BillionHappiness (BHC)

Kiek BillionHappiness(BHC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BHC kaina USD valiuta yra 0.484514USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BHC į USD kaina?
Dabartinė BHC kaina USD valiuta yra $ 0.484514. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BillionHappiness rinkos kapitalizacija?
BHC rinkos kapitalizacija yra $ 24.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BHC apyvartoje?
BHC apyvartoje yra 50.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BHC kaina?
BHC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 436.97USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BHC kaina?
BHC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0USD.
Kokia yra BHC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BHC yra --USD.
Ar BHC kaina šiais metais kils?
BHC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BHC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:40:33(UTC+8)

BillionHappiness (BHC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.