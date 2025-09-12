BiJiRi kaina (BJR)
+1.20%
-0.62%
-10.65%
-10.65%
BiJiRi (BJR) realiojo laiko kaina yra $0.0076928. Per pastarąsias 24 valandas BJR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00759217 iki aukščiausios $ 0.00810142 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BJR kaina yra $ 0.066318, o žemiausia – $ 0.00651014.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BJR per pastarąją valandą pasikeitė +1.20%, per 24 valandas – -0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BiJiRi rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BJR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.12M
Šiandienos BiJiRi kainos pokytis į USD: $ 0.
BiJiRi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028049433.
BiJiRi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0056928250.
BiJiRi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02432859911743759.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.62%
|30 dienų
|$ -0.0028049433
|-36.46%
|60 dienų
|$ -0.0056928250
|-74.00%
|90 dienų
|$ -0.02432859911743759
|-75.97%
This project centers on 'Bijiri Art,' celebrating hips as a symbol of beauty and exploring new possibilities in aesthetics. It establishes a community that respects diversity and creativity, providing a system where artists and admirers can earn revenue through the 'BJR' token. The purpose of this project is to build a future world where artists can freely express their creativity. Through blockchain technology, we aim to infinitely expand the potential of individual beauty. By establishing an NFT marketplace for Bijiri art, we will create a new economic system where people can appreciate Bijiri art and earn rewards. We provide an environment that enables artists to bring their ideas to life and share their captivating works widely. To handle Bijiri art pieces as digital assets, we will tokenize images into NFTs (Non-Fungible Tokens) and release them on the market. Additionally, we will issue a dedicated project token, "BJR," which will be utilized on exchanges and platforms for trading Bijiri art pieces.
Supratimas apie BiJiRi (BJR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BJRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
