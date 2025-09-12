Daugiau apie TONY

Big Tony logotipas

Big Tony kaina (TONY)

Neįtraukta į sąrašą

1 TONY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Big Tony (TONY) kainos grafikas realiu laiku
Big Tony (TONY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.80%

+4.04%

+4.04%

Big Tony (TONY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TONY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TONY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TONY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Big Tony (TONY) rinkos informacija

$ 523.12K
$ 523.12K$ 523.12K

--
----

$ 523.12K
$ 523.12K$ 523.12K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė Big Tony rinkos kapitalizacija yra $ 523.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TONY apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 523.12K

Big Tony (TONY) kainos istorija USD

Šiandienos Big Tony kainos pokytis į USD: $ 0.
Big Tony 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Big Tony 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Big Tony 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.80%
30 dienų$ 0-21.52%
60 dienų$ 0-4.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Big Tony (TONY)

Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Big Tony (TONY) išteklius

Oficiali svetainė

Big Tony kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Big Tony (TONY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Big Tony (TONY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Big Tony prognozes.

Peržiūrėkite Big Tony kainos prognozę dabar!

TONY į vietos valiutas

Big Tony (TONY) Tokenomika

Supratimas apie Big Tony (TONY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TONYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Big Tony (TONY)

Kiek Big Tony(TONY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TONY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TONY į USD kaina?
Dabartinė TONY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Big Tony rinkos kapitalizacija?
TONY rinkos kapitalizacija yra $ 523.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TONY apyvartoje?
TONY apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TONY kaina?
TONY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TONY kaina?
TONY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TONY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TONY yra --USD.
Ar TONY kaina šiais metais kils?
TONY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TONY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:29:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.