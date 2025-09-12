Daugiau apie BIGJIM

BIG JIM logotipas

BIG JIM kaina (BIGJIM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BIGJIM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BIG JIM (BIGJIM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:06:55(UTC+8)

BIG JIM (BIGJIM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.87%

+4.87%

BIG JIM (BIGJIM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BIGJIM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIGJIM kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIGJIM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BIG JIM (BIGJIM) rinkos informacija

$ 5.78K
$ 5.78K$ 5.78K

--
----

$ 5.78K
$ 5.78K$ 5.78K

988.56B
988.56B 988.56B

988,564,840,778.6075
988,564,840,778.6075 988,564,840,778.6075

Dabartinė BIG JIM rinkos kapitalizacija yra $ 5.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIGJIM apyvartoje yra 988.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 988564840778.6075. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.78K

BIG JIM (BIGJIM) kainos istorija USD

Šiandienos BIG JIM kainos pokytis į USD: $ 0.
BIG JIM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BIG JIM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BIG JIM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-33.99%
60 dienų$ 0-34.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra BIG JIM (BIGJIM)

BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.

BIG JIM (BIGJIM) išteklius

Oficiali svetainė

BIG JIM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BIG JIM (BIGJIM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BIG JIM (BIGJIM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BIG JIM prognozes.

Peržiūrėkite BIG JIM kainos prognozę dabar!

BIGJIM į vietos valiutas

BIG JIM (BIGJIM) Tokenomika

Supratimas apie BIG JIM (BIGJIM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIGJIMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BIG JIM (BIGJIM)

Kiek BIG JIM(BIGJIM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIGJIM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIGJIM į USD kaina?
Dabartinė BIGJIM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BIG JIM rinkos kapitalizacija?
BIGJIM rinkos kapitalizacija yra $ 5.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIGJIM apyvartoje?
BIGJIM apyvartoje yra 988.56BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIGJIM kaina?
BIGJIM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIGJIM kaina?
BIGJIM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BIGJIM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIGJIM yra --USD.
Ar BIGJIM kaina šiais metais kils?
BIGJIM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIGJIM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:06:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.