Big Dog Fink (BINK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBig Dog Fink (BINK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Big Dog Fink (BINK) Informacija

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E).

Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level!

As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF).

This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology.

Our mission is clear: to make blockchain great again.

Oficiali svetainė:
https://bigdogfink.com/

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Big Dog Fink (BINK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 46.81M
$ 46.81M
Bendra pasiūla:
$ 148.94B
$ 148.94B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 148.94B
$ 148.94B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 46.81M
$ 46.81M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00516508
$ 0.00516508
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00031429
$ 0.00031429

Big Dog Fink (BINK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Big Dog Fink (BINK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BINK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BINK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BINK tokenomiką, galite peržiūrėti BINK tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.