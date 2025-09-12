Big Balls Birds kaina (BALLS)
Big Balls Birds (BALLS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BALLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BALLS kaina yra $ 0.00453545, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BALLS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Big Balls Birds rinkos kapitalizacija yra $ 28.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BALLS apyvartoje yra 99.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 99892284.3063883. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.07K
Šiandienos Big Balls Birds kainos pokytis į USD: $ 0.
Big Balls Birds 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Big Balls Birds 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Big Balls Birds 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-13.53%
|60 dienų
|$ 0
|+3.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing
