Bifrost Voucher MANTA logotipas

Bifrost Voucher MANTA kaina (VMANTA)

Neįtraukta į sąrašą

1 VMANTA į USD – tiesioginė kaina:

$0.281279
$0.281279$0.281279
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:59:21(UTC+8)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0.199506
$ 0.199506$ 0.199506

--

--

+4.12%

+4.12%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) realiojo laiko kaina yra $0.280721. Per pastarąsias 24 valandas VMANTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VMANTA kaina yra $ 1.6, o žemiausia – $ 0.199506.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VMANTA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) rinkos informacija

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

4.74M
4.74M 4.74M

4,738,728.980117
4,738,728.980117 4,738,728.980117

Dabartinė Bifrost Voucher MANTA rinkos kapitalizacija yra $ 1.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VMANTA apyvartoje yra 4.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 4738728.980117. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.33M

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kainos istorija USD

Šiandienos Bifrost Voucher MANTA kainos pokytis į USD: $ 0.
Bifrost Voucher MANTA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0191653560.
Bifrost Voucher MANTA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0316425061.
Bifrost Voucher MANTA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0080035785868073.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0191653560-6.82%
60 dienų$ -0.0316425061-11.27%
90 dienų$ +0.0080035785868073+2.93%

Kas yra Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Bifrost Voucher MANTA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bifrost Voucher MANTA prognozes.

Peržiūrėkite Bifrost Voucher MANTA kainos prognozę dabar!

VMANTA į vietos valiutas

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomika

Supratimas apie Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VMANTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Kiek Bifrost Voucher MANTA(VMANTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VMANTA kaina USD valiuta yra 0.280721USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VMANTA į USD kaina?
Dabartinė VMANTA kaina USD valiuta yra $ 0.280721. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bifrost Voucher MANTA rinkos kapitalizacija?
VMANTA rinkos kapitalizacija yra $ 1.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VMANTA apyvartoje?
VMANTA apyvartoje yra 4.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VMANTA kaina?
VMANTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VMANTA kaina?
VMANTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.199506USD.
Kokia yra VMANTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VMANTA yra --USD.
Ar VMANTA kaina šiais metais kils?
VMANTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VMANTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:59:21(UTC+8)

