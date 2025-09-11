Daugiau apie BIDZ

BIDZ Kainos informacija

BIDZ Coin kaina (BIDZ)

1 BIDZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.00116013
+2.60%1D
BIDZ Coin (BIDZ) kainos grafikas realiu laiku
BIDZ Coin (BIDZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00113014
24 val. žemiausia
$ 0.00121255
24 val. aukščiausia

$ 0.00113014
$ 0.00121255
$ 0.096685
$ 0
+0.87%

+2.65%

-0.07%

-0.07%

BIDZ Coin (BIDZ) realiojo laiko kaina yra $0.00116013. Per pastarąsias 24 valandas BIDZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00113014 iki aukščiausios $ 0.00121255 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIDZ kaina yra $ 0.096685, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIDZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BIDZ Coin (BIDZ) rinkos informacija

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
$ 14.91M
$ 14.91M$ 14.91M

1.95B
12,850,000,000.0
Dabartinė BIDZ Coin rinkos kapitalizacija yra $ 2.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIDZ apyvartoje yra 1.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 12850000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.91M

BIDZ Coin (BIDZ) kainos istorija USD

Šiandienos BIDZ Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
BIDZ Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000748032.
BIDZ Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002230472.
BIDZ Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000629927459180444.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.65%
30 dienų$ -0.0000748032-6.44%
60 dienų$ -0.0002230472-19.22%
90 dienų$ -0.000629927459180444-35.19%

Kas yra BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

BIDZ Coin (BIDZ) išteklius

Oficiali svetainė

BIDZ Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BIDZ Coin (BIDZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BIDZ Coin (BIDZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BIDZ Coin prognozes.

Peržiūrėkite BIDZ Coin kainos prognozę dabar!

BIDZ į vietos valiutas

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomika

Supratimas apie BIDZ Coin (BIDZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIDZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BIDZ Coin (BIDZ)

Kiek BIDZ Coin(BIDZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIDZ kaina USD valiuta yra 0.00116013USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIDZ į USD kaina?
Dabartinė BIDZ kaina USD valiuta yra $ 0.00116013. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BIDZ Coin rinkos kapitalizacija?
BIDZ rinkos kapitalizacija yra $ 2.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIDZ apyvartoje?
BIDZ apyvartoje yra 1.95BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIDZ kaina?
BIDZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.096685USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIDZ kaina?
BIDZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BIDZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIDZ yra --USD.
Ar BIDZ kaina šiais metais kils?
BIDZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIDZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.