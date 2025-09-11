Daugiau apie BIT

Biconomy Exchange Token logotipas

Biconomy Exchange Token kaina (BIT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BIT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-6.40%1D
USD
Biconomy Exchange Token (BIT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Biconomy Exchange Token (BIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001184
$ 0.00001184$ 0.00001184
24 val. žemiausia
$ 0.00001297
$ 0.00001297$ 0.00001297
24 val. aukščiausia

$ 0.00001184
$ 0.00001184$ 0.00001184

$ 0.00001297
$ 0.00001297$ 0.00001297

$ 0.00027973
$ 0.00027973$ 0.00027973

$ 0.00000232
$ 0.00000232$ 0.00000232

-0.27%

-6.44%

+15.02%

+15.02%

Biconomy Exchange Token (BIT) realiojo laiko kaina yra $0.00001191. Per pastarąsias 24 valandas BIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001184 iki aukščiausios $ 0.00001297 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIT kaina yra $ 0.00027973, o žemiausia – $ 0.00000232.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIT per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -6.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Biconomy Exchange Token (BIT) rinkos informacija

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

--
----

$ 7.20M
$ 7.20M$ 7.20M

282.12B
282.12B 282.12B

604,506,190,299.7865
604,506,190,299.7865 604,506,190,299.7865

Dabartinė Biconomy Exchange Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIT apyvartoje yra 282.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 604506190299.7865. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.20M

Biconomy Exchange Token (BIT) kainos istorija USD

Šiandienos Biconomy Exchange Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Biconomy Exchange Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000075842.
Biconomy Exchange Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000084187.
Biconomy Exchange Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000236337311750221.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.44%
30 dienų$ +0.0000075842+63.68%
60 dienų$ +0.0000084187+70.69%
90 dienų$ +0.00000236337311750221+24.76%

Kas yra Biconomy Exchange Token (BIT)

Biconomy Exchange Token (BIT) išteklius

Oficiali svetainė

Biconomy Exchange Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Biconomy Exchange Token (BIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Biconomy Exchange Token (BIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Biconomy Exchange Token prognozes.

Peržiūrėkite Biconomy Exchange Token kainos prognozę dabar!

BIT į vietos valiutas

Biconomy Exchange Token (BIT) Tokenomika

Supratimas apie Biconomy Exchange Token (BIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Biconomy Exchange Token (BIT)

Kiek Biconomy Exchange Token(BIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIT kaina USD valiuta yra 0.00001191USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIT į USD kaina?
Dabartinė BIT kaina USD valiuta yra $ 0.00001191. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Biconomy Exchange Token rinkos kapitalizacija?
BIT rinkos kapitalizacija yra $ 3.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIT apyvartoje?
BIT apyvartoje yra 282.12BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIT kaina?
BIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00027973USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIT kaina?
BIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000232USD.
Kokia yra BIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIT yra --USD.
Ar BIT kaina šiais metais kils?
BIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.