Biao on BNBChain kaina (BIAO)

Neįtraukta į sąrašą

1 BIAO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012366
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Biao on BNBChain (BIAO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:01:00(UTC+8)

Biao on BNBChain (BIAO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00012233
24 val. žemiausia
$ 0.00012426
24 val. aukščiausia

$ 0.00012233
$ 0.00012426
$ 0.01037334
$ 0.00010687
--

+0.88%

+5.93%

+5.93%

Biao on BNBChain (BIAO) realiojo laiko kaina yra $0.00012366. Per pastarąsias 24 valandas BIAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00012233 iki aukščiausios $ 0.00012426 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIAO kaina yra $ 0.01037334, o žemiausia – $ 0.00010687.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIAO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Biao on BNBChain (BIAO) rinkos informacija

$ 119.87K
--
$ 119.87K
969.32M
969,318,151.6689386
Dabartinė Biao on BNBChain rinkos kapitalizacija yra $ 119.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIAO apyvartoje yra 969.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 969318151.6689386. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.87K

Biao on BNBChain (BIAO) kainos istorija USD

Šiandienos Biao on BNBChain kainos pokytis į USD: $ 0.
Biao on BNBChain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000019025.
Biao on BNBChain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000151021.
Biao on BNBChain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00003618635008126858.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.88%
30 dienų$ -0.0000019025-1.53%
60 dienų$ -0.0000151021-12.21%
90 dienų$ -0.00003618635008126858-22.63%

Kas yra Biao on BNBChain (BIAO)

WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."

Biao on BNBChain (BIAO) išteklius

Oficiali svetainė

Biao on BNBChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Biao on BNBChain (BIAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Biao on BNBChain (BIAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Biao on BNBChain prognozes.

Peržiūrėkite Biao on BNBChain kainos prognozę dabar!

BIAO į vietos valiutas

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomika

Supratimas apie Biao on BNBChain (BIAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Biao on BNBChain (BIAO)

Kiek Biao on BNBChain(BIAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIAO kaina USD valiuta yra 0.00012366USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIAO į USD kaina?
Dabartinė BIAO kaina USD valiuta yra $ 0.00012366. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Biao on BNBChain rinkos kapitalizacija?
BIAO rinkos kapitalizacija yra $ 119.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIAO apyvartoje?
BIAO apyvartoje yra 969.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIAO kaina?
BIAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01037334USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIAO kaina?
BIAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00010687USD.
Kokia yra BIAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIAO yra --USD.
Ar BIAO kaina šiais metais kils?
BIAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:01:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

