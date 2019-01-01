Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomika
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!
Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts
Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192
Tokenomics: 4 TRILLION
99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings
I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.
Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳
Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.
$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.
Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Bermuda Shorts (SHORT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bermuda Shorts (SHORT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHORT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SHORT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SHORT tokenomiką, galite peržiūrėti SHORT tokeno kainą realiuoju laiku!
SHORT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SHORT? Mūsų SHORT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
