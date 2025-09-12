Bermuda Shorts kaina (SHORT)
+0.02%
-0.75%
-13.66%
-13.66%
Bermuda Shorts (SHORT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SHORT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHORT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHORT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bermuda Shorts rinkos kapitalizacija yra $ 109.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHORT apyvartoje yra 4.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.35M
Šiandienos Bermuda Shorts kainos pokytis į USD: $ 0.
Bermuda Shorts 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bermuda Shorts 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bermuda Shorts 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.75%
|30 dienų
|$ 0
|+56.64%
|60 dienų
|$ 0
|+49.29%
|90 dienų
|$ 0
|--
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
Supratimas apie Bermuda Shorts (SHORT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHORTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
