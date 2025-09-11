Daugiau apie BERAETH

Berachain Staked ETH logotipas

Berachain Staked ETH kaina (BERAETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 BERAETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,523.22
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Berachain Staked ETH (BERAETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:46:12(UTC+8)

Berachain Staked ETH (BERAETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,412.87
24 val. žemiausia
$ 4,578.49
24 val. aukščiausia

$ 4,412.87
$ 4,578.49
$ 5,080.07
$ 1,303.45
-0.12%

+0.60%

+0.14%

+0.14%

Berachain Staked ETH (BERAETH) realiojo laiko kaina yra $4,519.21. Per pastarąsias 24 valandas BERAETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,412.87 iki aukščiausios $ 4,578.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BERAETH kaina yra $ 5,080.07, o žemiausia – $ 1,303.45.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BERAETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Berachain Staked ETH (BERAETH) rinkos informacija

$ 12.04M
--
$ 12.04M
2.66K
2,663.300272048264
Dabartinė Berachain Staked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 12.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BERAETH apyvartoje yra 2.66K vienetų, o bendras kiekis siekia 2663.300272048264. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.04M

Berachain Staked ETH (BERAETH) kainos istorija USD

Šiandienos Berachain Staked ETH kainos pokytis į USD: $ +26.74.
Berachain Staked ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +155.1810849010.
Berachain Staked ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,248.6766463780.
Berachain Staked ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,954.6328396193434.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +26.74+0.60%
30 dienų$ +155.1810849010+3.43%
60 dienų$ +2,248.6766463780+49.76%
90 dienų$ +1,954.6328396193434+76.22%

Kas yra Berachain Staked ETH (BERAETH)

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Berachain Staked ETH (BERAETH) išteklius

Oficiali svetainė

Berachain Staked ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Berachain Staked ETH (BERAETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Berachain Staked ETH (BERAETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Berachain Staked ETH prognozes.

Peržiūrėkite Berachain Staked ETH kainos prognozę dabar!

BERAETH į vietos valiutas

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomika

Supratimas apie Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BERAETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Berachain Staked ETH (BERAETH)

Kiek Berachain Staked ETH(BERAETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BERAETH kaina USD valiuta yra 4,519.21USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BERAETH į USD kaina?
Dabartinė BERAETH kaina USD valiuta yra $ 4,519.21. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Berachain Staked ETH rinkos kapitalizacija?
BERAETH rinkos kapitalizacija yra $ 12.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BERAETH apyvartoje?
BERAETH apyvartoje yra 2.66KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BERAETH kaina?
BERAETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,080.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BERAETH kaina?
BERAETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,303.45USD.
Kokia yra BERAETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BERAETH yra --USD.
Ar BERAETH kaina šiais metais kils?
BERAETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BERAETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:46:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.