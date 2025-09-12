Daugiau apie BBOT

Berabot kaina (BBOT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BBOT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00156828
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Berabot (BBOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:06:03(UTC+8)

Berabot (BBOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0

$ 0

$ 0.244868

$ 0.00119069

--

--

-0.61%

-0.61%

Berabot (BBOT) realiojo laiko kaina yra $0.00156828. Per pastarąsias 24 valandas BBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BBOT kaina yra $ 0.244868, o žemiausia – $ 0.00119069.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BBOT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Berabot (BBOT) rinkos informacija

$ 6.99K

--

$ 15.68K

4.46M

10,000,000.0

Dabartinė Berabot rinkos kapitalizacija yra $ 6.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BBOT apyvartoje yra 4.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.68K

Berabot (BBOT) kainos istorija USD

Šiandienos Berabot kainos pokytis į USD: $ 0.
Berabot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001103310.
Berabot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000530081.
Berabot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003390039257625586.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0001103310+7.04%
60 dienų$ +0.0000530081+3.38%
90 dienų$ -0.003390039257625586-68.37%

Kas yra Berabot (BBOT)

First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Berabot (BBOT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Berabot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Berabot (BBOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Berabot (BBOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Berabot prognozes.

Peržiūrėkite Berabot kainos prognozę dabar!

BBOT į vietos valiutas

Berabot (BBOT) Tokenomika

Supratimas apie Berabot (BBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Berabot (BBOT)

Kiek Berabot(BBOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BBOT kaina USD valiuta yra 0.00156828USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BBOT į USD kaina?
Dabartinė BBOT kaina USD valiuta yra $ 0.00156828. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Berabot rinkos kapitalizacija?
BBOT rinkos kapitalizacija yra $ 6.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BBOT apyvartoje?
BBOT apyvartoje yra 4.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BBOT kaina?
BBOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.244868USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BBOT kaina?
BBOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00119069USD.
Kokia yra BBOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BBOT yra --USD.
Ar BBOT kaina šiais metais kils?
BBOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BBOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:06:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.