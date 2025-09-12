Daugiau apie BENT

Bent Finance kaina (BENT)

1 BENT į USD – tiesioginė kaina:

$0.077401
$0.077401
+1.50%1D
Bent Finance (BENT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:00:37(UTC+8)

Bent Finance (BENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.076195
$ 0.076195
24 val. žemiausia
$ 0.077401
$ 0.077401
24 val. aukščiausia

$ 0.076195
$ 0.076195

$ 0.077401
$ 0.077401

$ 15.98
$ 15.98

$ 0.00822798
$ 0.00822798

--

+1.58%

+3.46%

+3.46%

Bent Finance (BENT) realiojo laiko kaina yra $0.077401. Per pastarąsias 24 valandas BENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.076195 iki aukščiausios $ 0.077401 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BENT kaina yra $ 15.98, o žemiausia – $ 0.00822798.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BENT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bent Finance (BENT) rinkos informacija

$ 545.75K
$ 545.75K

$ 3.87M
$ 3.87M

7.05M
7.05M

50,008,799.0
50,008,799.0

Dabartinė Bent Finance rinkos kapitalizacija yra $ 545.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BENT apyvartoje yra 7.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 50008799.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.87M

Bent Finance (BENT) kainos istorija USD

Šiandienos Bent Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00120611.
Bent Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022192724.
Bent Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1967313368.
Bent Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.052505357716969797.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00120611+1.58%
30 dienų$ +0.0022192724+2.87%
60 dienų$ +0.1967313368+254.17%
90 dienų$ +0.052505357716969797+210.90%

Kas yra Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bent Finance (BENT) išteklius

Oficiali svetainė

Bent Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bent Finance (BENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bent Finance (BENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bent Finance prognozes.

Peržiūrėkite Bent Finance kainos prognozę dabar!

BENT į vietos valiutas

Bent Finance (BENT) Tokenomika

Supratimas apie Bent Finance (BENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bent Finance (BENT)

Kiek Bent Finance(BENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BENT kaina USD valiuta yra 0.077401USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BENT į USD kaina?
Dabartinė BENT kaina USD valiuta yra $ 0.077401. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bent Finance rinkos kapitalizacija?
BENT rinkos kapitalizacija yra $ 545.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BENT apyvartoje?
BENT apyvartoje yra 7.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BENT kaina?
BENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.98USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BENT kaina?
BENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00822798USD.
Kokia yra BENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BENT yra --USD.
Ar BENT kaina šiais metais kils?
BENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:00:37(UTC+8)

Bent Finance (BENT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.