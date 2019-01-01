bemo Staked TON (STTON) Tokenomika
bemo Staked TON (STTON) Informacija
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.
bemo Staked TON (STTON) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius bemo Staked TON (STTON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
bemo Staked TON (STTON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti bemo Staked TON (STTON) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STTON tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek STTON tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate STTON tokenomiką, galite peržiūrėti STTON tokeno kainą realiuoju laiku!
STTON kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda STTON? Mūsų STTON kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.