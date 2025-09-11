Daugiau apie SFTMX

BeethovenX sFTMX kaina (SFTMX)

1 SFTMX į USD – tiesioginė kaina:

$0.331061
$0.331061$0.331061
-1.10%1D
BeethovenX sFTMX (SFTMX) kainos grafikas realiu laiku
BeethovenX sFTMX (SFTMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.324454
$ 0.324454$ 0.324454
24 val. žemiausia
$ 0.336879
$ 0.336879$ 0.336879
24 val. aukščiausia

$ 0.324454
$ 0.324454$ 0.324454

$ 0.336879
$ 0.336879$ 0.336879

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 0.171647
$ 0.171647$ 0.171647

+0.45%

-1.12%

-0.99%

-0.99%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) realiojo laiko kaina yra $0.331061. Per pastarąsias 24 valandas SFTMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.324454 iki aukščiausios $ 0.336879 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFTMX kaina yra $ 1.67, o žemiausia – $ 0.171647.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFTMX per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – -1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) rinkos informacija

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

--
----

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

19.82M
19.82M 19.82M

19,822,579.0
19,822,579.0 19,822,579.0

Dabartinė BeethovenX sFTMX rinkos kapitalizacija yra $ 6.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFTMX apyvartoje yra 19.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 19822579.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.56M

BeethovenX sFTMX (SFTMX) kainos istorija USD

Šiandienos BeethovenX sFTMX kainos pokytis į USD: $ -0.0037721420412997.
BeethovenX sFTMX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0090495855.
BeethovenX sFTMX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0429131531.
BeethovenX sFTMX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0816068371702604.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0037721420412997-1.12%
30 dienų$ -0.0090495855-2.73%
60 dienų$ -0.0429131531-12.96%
90 dienų$ -0.0816068371702604-19.77%

Kas yra BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) išteklius

Oficiali svetainė

BeethovenX sFTMX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BeethovenX sFTMX (SFTMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BeethovenX sFTMX (SFTMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BeethovenX sFTMX prognozes.

Peržiūrėkite BeethovenX sFTMX kainos prognozę dabar!

SFTMX į vietos valiutas

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomika

Supratimas apie BeethovenX sFTMX (SFTMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFTMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Kiek BeethovenX sFTMX(SFTMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFTMX kaina USD valiuta yra 0.331061USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFTMX į USD kaina?
Dabartinė SFTMX kaina USD valiuta yra $ 0.331061. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BeethovenX sFTMX rinkos kapitalizacija?
SFTMX rinkos kapitalizacija yra $ 6.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFTMX apyvartoje?
SFTMX apyvartoje yra 19.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFTMX kaina?
SFTMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.67USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFTMX kaina?
SFTMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.171647USD.
Kokia yra SFTMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFTMX yra --USD.
Ar SFTMX kaina šiais metais kils?
SFTMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFTMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:45:24(UTC+8)

