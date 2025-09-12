Daugiau apie BEATR

BEATER logotipas

BEATER kaina (BEATR)

Neįtraukta į sąrašą

1 BEATR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+7.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
BEATER (BEATR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:00:24(UTC+8)

BEATER (BEATR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

+7.88%

+28.35%

+28.35%

BEATER (BEATR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BEATR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEATR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEATR per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – +7.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BEATER (BEATR) rinkos informacija

$ 15.92K
$ 15.92K$ 15.92K

--
----

$ 15.92K
$ 15.92K$ 15.92K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė BEATER rinkos kapitalizacija yra $ 15.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BEATR apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.92K

BEATER (BEATR) kainos istorija USD

Šiandienos BEATER kainos pokytis į USD: $ 0.
BEATER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BEATER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BEATER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+7.88%
30 dienų$ 0-6.66%
60 dienų$ 0-61.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra BEATER (BEATR)

BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil.

BEATER (BEATR) išteklius

Oficiali svetainė

BEATER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BEATER (BEATR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BEATER (BEATR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BEATER prognozes.

Peržiūrėkite BEATER kainos prognozę dabar!

BEATR į vietos valiutas

BEATER (BEATR) Tokenomika

Supratimas apie BEATER (BEATR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEATRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BEATER (BEATR)

Kiek BEATER(BEATR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEATR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEATR į USD kaina?
Dabartinė BEATR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BEATER rinkos kapitalizacija?
BEATR rinkos kapitalizacija yra $ 15.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEATR apyvartoje?
BEATR apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEATR kaina?
BEATR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEATR kaina?
BEATR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BEATR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEATR yra --USD.
Ar BEATR kaina šiais metais kils?
BEATR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEATR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:00:24(UTC+8)

