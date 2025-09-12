Daugiau apie BEAT

Beat Matchmaker logotipas

Beat Matchmaker kaina (BEAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BEAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00097755
$0.00097755$0.00097755
+2.40%1D
USD
Beat Matchmaker (BEAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:00:15(UTC+8)

Beat Matchmaker (BEAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141002
$ 0.00141002$ 0.00141002

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.41%

-2.55%

-2.55%

Beat Matchmaker (BEAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BEAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEAT kaina yra $ 0.00141002, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEAT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Beat Matchmaker (BEAT) rinkos informacija

$ 97.76K
$ 97.76K$ 97.76K

--
----

$ 97.76K
$ 97.76K$ 97.76K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Beat Matchmaker rinkos kapitalizacija yra $ 97.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BEAT apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.76K

Beat Matchmaker (BEAT) kainos istorija USD

Šiandienos Beat Matchmaker kainos pokytis į USD: $ 0.
Beat Matchmaker 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Beat Matchmaker 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Beat Matchmaker 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.41%
30 dienų$ 0-25.80%
60 dienų$ 0-24.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra Beat Matchmaker (BEAT)

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Beat Matchmaker (BEAT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Beat Matchmaker kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Beat Matchmaker (BEAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Beat Matchmaker (BEAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Beat Matchmaker prognozes.

Peržiūrėkite Beat Matchmaker kainos prognozę dabar!

BEAT į vietos valiutas

Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomika

Supratimas apie Beat Matchmaker (BEAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Beat Matchmaker (BEAT)

Kiek Beat Matchmaker(BEAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEAT į USD kaina?
Dabartinė BEAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Beat Matchmaker rinkos kapitalizacija?
BEAT rinkos kapitalizacija yra $ 97.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEAT apyvartoje?
BEAT apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEAT kaina?
BEAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00141002USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEAT kaina?
BEAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BEAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEAT yra --USD.
Ar BEAT kaina šiais metais kils?
BEAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:00:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.