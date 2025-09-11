Daugiau apie $BEAR

$BEAR Kainos informacija

$BEAR Oficiali svetainė

$BEAR Tokenomika

$BEAR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BEARXRPL logotipas

BEARXRPL kaina ($BEAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BEAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00491312
$0.00491312$0.00491312
-3.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BEARXRPL ($BEAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:47(UTC+8)

BEARXRPL ($BEAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00488281
$ 0.00488281$ 0.00488281
24 val. žemiausia
$ 0.00511925
$ 0.00511925$ 0.00511925
24 val. aukščiausia

$ 0.00488281
$ 0.00488281$ 0.00488281

$ 0.00511925
$ 0.00511925$ 0.00511925

$ 0.02166489
$ 0.02166489$ 0.02166489

$ 0.00429917
$ 0.00429917$ 0.00429917

-0.04%

-3.72%

-0.04%

-0.04%

BEARXRPL ($BEAR) realiojo laiko kaina yra $0.00491312. Per pastarąsias 24 valandas $BEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00488281 iki aukščiausios $ 0.00511925 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BEAR kaina yra $ 0.02166489, o žemiausia – $ 0.00429917.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BEAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -3.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BEARXRPL ($BEAR) rinkos informacija

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

587.71M
587.71M 587.71M

587,706,098.9435831
587,706,098.9435831 587,706,098.9435831

Dabartinė BEARXRPL rinkos kapitalizacija yra $ 2.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BEAR apyvartoje yra 587.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 587706098.9435831. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.89M

BEARXRPL ($BEAR) kainos istorija USD

Šiandienos BEARXRPL kainos pokytis į USD: $ -0.000190099732226521.
BEARXRPL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0022081300.
BEARXRPL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018584809.
BEARXRPL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002584917240185033.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000190099732226521-3.72%
30 dienų$ -0.0022081300-44.94%
60 dienų$ -0.0018584809-37.82%
90 dienų$ -0.002584917240185033-34.47%

Kas yra BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BEARXRPL ($BEAR) išteklius

Oficiali svetainė

BEARXRPL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BEARXRPL ($BEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BEARXRPL ($BEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BEARXRPL prognozes.

Peržiūrėkite BEARXRPL kainos prognozę dabar!

$BEAR į vietos valiutas

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomika

Supratimas apie BEARXRPL ($BEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BEARXRPL ($BEAR)

Kiek BEARXRPL($BEAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BEAR kaina USD valiuta yra 0.00491312USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BEAR į USD kaina?
Dabartinė $BEAR kaina USD valiuta yra $ 0.00491312. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BEARXRPL rinkos kapitalizacija?
$BEAR rinkos kapitalizacija yra $ 2.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BEAR apyvartoje?
$BEAR apyvartoje yra 587.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BEAR kaina?
$BEAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02166489USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BEAR kaina?
$BEAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00429917USD.
Kokia yra $BEAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BEAR yra --USD.
Ar $BEAR kaina šiais metais kils?
$BEAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BEAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:47(UTC+8)

BEARXRPL ($BEAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.