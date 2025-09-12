Daugiau apie BIB

Bear In Bathrobe kaina (BIB)

1 BIB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00127796
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Bear In Bathrobe (BIB) kainos grafikas realiu laiku
Bear In Bathrobe (BIB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.01857096
$ 0
--

--

+3.94%

+3.94%

Bear In Bathrobe (BIB) realiojo laiko kaina yra $0.00127796. Per pastarąsias 24 valandas BIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIB kaina yra $ 0.01857096, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bear In Bathrobe (BIB) rinkos informacija

$ 1.28M
--
$ 1.28M
1000.00M
999,997,570.446678
Dabartinė Bear In Bathrobe rinkos kapitalizacija yra $ 1.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIB apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997570.446678. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.28M

Bear In Bathrobe (BIB) kainos istorija USD

Šiandienos Bear In Bathrobe kainos pokytis į USD: $ 0.
Bear In Bathrobe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002760920.
Bear In Bathrobe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002440981.
Bear In Bathrobe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0002760920+21.60%
60 dienų$ +0.0002440981+19.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bear In Bathrobe (BIB)

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bear In Bathrobe (BIB) išteklius

Oficiali svetainė

Bear In Bathrobe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bear In Bathrobe (BIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bear In Bathrobe (BIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bear In Bathrobe prognozes.

Peržiūrėkite Bear In Bathrobe kainos prognozę dabar!

BIB į vietos valiutas

Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomika

Supratimas apie Bear In Bathrobe (BIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bear In Bathrobe (BIB)

Kiek Bear In Bathrobe(BIB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIB kaina USD valiuta yra 0.00127796USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIB į USD kaina?
Dabartinė BIB kaina USD valiuta yra $ 0.00127796. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bear In Bathrobe rinkos kapitalizacija?
BIB rinkos kapitalizacija yra $ 1.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIB apyvartoje?
BIB apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIB kaina?
BIB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01857096USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIB kaina?
BIB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BIB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIB yra --USD.
Ar BIB kaina šiais metais kils?
BIB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.