Bear Bull kaina (BRB)

Neįtraukta į sąrašą

1 BRB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00505484
$0.00505484$0.00505484
+0.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Bear Bull (BRB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:28:11(UTC+8)

Bear Bull (BRB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0049678
$ 0.0049678$ 0.0049678
24 val. žemiausia
$ 0.00509982
$ 0.00509982$ 0.00509982
24 val. aukščiausia

$ 0.0049678
$ 0.0049678$ 0.0049678

$ 0.00509982
$ 0.00509982$ 0.00509982

$ 0.01811855
$ 0.01811855$ 0.01811855

$ 0.00387777
$ 0.00387777$ 0.00387777

-0.13%

+0.24%

+0.87%

+0.87%

Bear Bull (BRB) realiojo laiko kaina yra $0.00505484. Per pastarąsias 24 valandas BRB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0049678 iki aukščiausios $ 0.00509982 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRB kaina yra $ 0.01811855, o žemiausia – $ 0.00387777.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRB per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bear Bull (BRB) rinkos informacija

$ 502.49K
$ 502.49K$ 502.49K

--
----

$ 502.49K
$ 502.49K$ 502.49K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Bear Bull rinkos kapitalizacija yra $ 502.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRB apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 502.49K

Bear Bull (BRB) kainos istorija USD

Šiandienos Bear Bull kainos pokytis į USD: $ 0.
Bear Bull 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000867289.
Bear Bull 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002479985.
Bear Bull 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001118249571663254.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.24%
30 dienų$ +0.0000867289+1.72%
60 dienų$ +0.0002479985+4.91%
90 dienų$ +0.001118249571663254+28.41%

Kas yra Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bear Bull (BRB) išteklius

Oficiali svetainė

Bear Bull kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bear Bull (BRB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bear Bull (BRB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bear Bull prognozes.

Peržiūrėkite Bear Bull kainos prognozę dabar!

BRB į vietos valiutas

Bear Bull (BRB) Tokenomika

Supratimas apie Bear Bull (BRB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bear Bull (BRB)

Kiek Bear Bull(BRB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRB kaina USD valiuta yra 0.00505484USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRB į USD kaina?
Dabartinė BRB kaina USD valiuta yra $ 0.00505484. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bear Bull rinkos kapitalizacija?
BRB rinkos kapitalizacija yra $ 502.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRB apyvartoje?
BRB apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRB kaina?
BRB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01811855USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRB kaina?
BRB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00387777USD.
Kokia yra BRB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRB yra --USD.
Ar BRB kaina šiais metais kils?
BRB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.