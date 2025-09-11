Daugiau apie B4FWX

Be For FWX kaina (B4FWX)

1 B4FWX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00409306
$0.00409306
-1.70%1D
Be For FWX (B4FWX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:40(UTC+8)

Be For FWX (B4FWX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0040604
24 val. žemiausia
$ 0.00424569
24 val. aukščiausia

$ 0.0040604
$ 0.00424569
$ 0.00810867
$ 0.00248673
-0.10%

-1.74%

-3.92%

-3.92%

Be For FWX (B4FWX) realiojo laiko kaina yra $0.00409306. Per pastarąsias 24 valandas B4FWX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0040604 iki aukščiausios $ 0.00424569 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia B4FWX kaina yra $ 0.00810867, o žemiausia – $ 0.00248673.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, B4FWX per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Be For FWX (B4FWX) rinkos informacija

$ 4.09M
--
$ 4.09M
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Be For FWX rinkos kapitalizacija yra $ 4.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. B4FWX apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.09M

Be For FWX (B4FWX) kainos istorija USD

Šiandienos Be For FWX kainos pokytis į USD: $ 0.
Be For FWX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004068595.
Be For FWX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007754736.
Be For FWX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00111662492335963.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.74%
30 dienų$ -0.0004068595-9.94%
60 dienų$ +0.0007754736+18.95%
90 dienų$ +0.00111662492335963+37.52%

Kas yra Be For FWX (B4FWX)

B4FWX is the community token native to FWX Finance,

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Be For FWX (B4FWX) išteklius

Oficiali svetainė

Be For FWX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Be For FWX (B4FWX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Be For FWX (B4FWX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Be For FWX prognozes.

Peržiūrėkite Be For FWX kainos prognozę dabar!

B4FWX į vietos valiutas

Be For FWX (B4FWX) Tokenomika

Supratimas apie Be For FWX (B4FWX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie B4FWXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Be For FWX (B4FWX)

Kiek Be For FWX(B4FWX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė B4FWX kaina USD valiuta yra 0.00409306USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė B4FWX į USD kaina?
Dabartinė B4FWX kaina USD valiuta yra $ 0.00409306. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Be For FWX rinkos kapitalizacija?
B4FWX rinkos kapitalizacija yra $ 4.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra B4FWX apyvartoje?
B4FWX apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) B4FWX kaina?
B4FWX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00810867USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) B4FWX kaina?
B4FWX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00248673USD.
Kokia yra B4FWX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis B4FWX yra --USD.
Ar B4FWX kaina šiais metais kils?
B4FWX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite B4FWX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Be For FWX (B4FWX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.