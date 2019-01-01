Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomika
Battle Buddy Token (BBTKN) Informacija
Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.
Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Battle Buddy Token (BBTKN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Battle Buddy Token (BBTKN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BBTKN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BBTKN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BBTKN tokenomiką, galite peržiūrėti BBTKN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.