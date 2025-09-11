Daugiau apie BIOS

BIOS Kainos informacija

BIOS Baltoji knyga

BIOS Oficiali svetainė

BIOS Tokenomika

BIOS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BasisOS by Virtuals logotipas

BasisOS by Virtuals kaina (BIOS)

Neįtraukta į sąrašą

1 BIOS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00271519
$0.00271519$0.00271519
-7.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BasisOS by Virtuals (BIOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:26(UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00269427
$ 0.00269427$ 0.00269427
24 val. žemiausia
$ 0.00298693
$ 0.00298693$ 0.00298693
24 val. aukščiausia

$ 0.00269427
$ 0.00269427$ 0.00269427

$ 0.00298693
$ 0.00298693$ 0.00298693

$ 0.03708567
$ 0.03708567$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073$ 0.00106073

-0.64%

-7.97%

+0.56%

+0.56%

BasisOS by Virtuals (BIOS) realiojo laiko kaina yra $0.00271563. Per pastarąsias 24 valandas BIOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00269427 iki aukščiausios $ 0.00298693 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIOS kaina yra $ 0.03708567, o žemiausia – $ 0.00106073.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIOS per pastarąją valandą pasikeitė -0.64%, per 24 valandas – -7.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BasisOS by Virtuals (BIOS) rinkos informacija

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

540.00M
540.00M 540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė BasisOS by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIOS apyvartoje yra 540.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.72M

BasisOS by Virtuals (BIOS) kainos istorija USD

Šiandienos BasisOS by Virtuals kainos pokytis į USD: $ -0.000235481981026858.
BasisOS by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012016915.
BasisOS by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005670805.
BasisOS by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.011726582966511018.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000235481981026858-7.97%
30 dienų$ -0.0012016915-44.25%
60 dienų$ -0.0005670805-20.88%
90 dienų$ -0.011726582966511018-81.19%

Kas yra BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BasisOS by Virtuals (BIOS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BasisOS by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BasisOS by Virtuals (BIOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BasisOS by Virtuals (BIOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BasisOS by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite BasisOS by Virtuals kainos prognozę dabar!

BIOS į vietos valiutas

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomika

Supratimas apie BasisOS by Virtuals (BIOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BasisOS by Virtuals (BIOS)

Kiek BasisOS by Virtuals(BIOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIOS kaina USD valiuta yra 0.00271563USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIOS į USD kaina?
Dabartinė BIOS kaina USD valiuta yra $ 0.00271563. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BasisOS by Virtuals rinkos kapitalizacija?
BIOS rinkos kapitalizacija yra $ 1.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIOS apyvartoje?
BIOS apyvartoje yra 540.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIOS kaina?
BIOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03708567USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIOS kaina?
BIOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00106073USD.
Kokia yra BIOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIOS yra --USD.
Ar BIOS kaina šiais metais kils?
BIOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:26(UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.