Barry the badger (BARRY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBarry the badger (BARRY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Barry the badger (BARRY) Informacija

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway.

Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you.

Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Oficiali svetainė:
https://www.barrythebadger.io/

Barry the badger (BARRY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Barry the badger (BARRY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 220.86K
$ 220.86K
Bendra pasiūla:
$ 949.46M
$ 949.46M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 949.46M
$ 949.46M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 220.86K
$ 220.86K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00281782
$ 0.00281782
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00023517
$ 0.00023517

Barry the badger (BARRY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Barry the badger (BARRY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BARRY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BARRY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BARRY tokenomiką, galite peržiūrėti BARRY tokeno kainą realiuoju laiku!

BARRY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BARRY? Mūsų BARRY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.