Daugiau apie BARRY

BARRY Kainos informacija

BARRY Oficiali svetainė

BARRY Tokenomika

BARRY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Barry the badger logotipas

Barry the badger kaina (BARRY)

Neįtraukta į sąrašą

1 BARRY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002349
$0.0002349$0.0002349
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Barry the badger (BARRY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:59:25(UTC+8)

Barry the badger (BARRY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-1.99%

-9.85%

-9.85%

Barry the badger (BARRY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BARRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BARRY kaina yra $ 0.00281782, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BARRY per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -1.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Barry the badger (BARRY) rinkos informacija

$ 223.03K
$ 223.03K$ 223.03K

--
----

$ 223.03K
$ 223.03K$ 223.03K

949.46M
949.46M 949.46M

949,456,879.7520074
949,456,879.7520074 949,456,879.7520074

Dabartinė Barry the badger rinkos kapitalizacija yra $ 223.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BARRY apyvartoje yra 949.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 949456879.7520074. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 223.03K

Barry the badger (BARRY) kainos istorija USD

Šiandienos Barry the badger kainos pokytis į USD: $ 0.
Barry the badger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Barry the badger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Barry the badger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.99%
30 dienų$ 0-33.33%
60 dienų$ 0+12.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Barry the badger (BARRY) išteklius

Oficiali svetainė

Barry the badger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Barry the badger (BARRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Barry the badger (BARRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Barry the badger prognozes.

Peržiūrėkite Barry the badger kainos prognozę dabar!

BARRY į vietos valiutas

Barry the badger (BARRY) Tokenomika

Supratimas apie Barry the badger (BARRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BARRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Barry the badger (BARRY)

Kiek Barry the badger(BARRY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BARRY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BARRY į USD kaina?
Dabartinė BARRY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Barry the badger rinkos kapitalizacija?
BARRY rinkos kapitalizacija yra $ 223.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BARRY apyvartoje?
BARRY apyvartoje yra 949.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BARRY kaina?
BARRY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00281782USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BARRY kaina?
BARRY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BARRY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BARRY yra --USD.
Ar BARRY kaina šiais metais kils?
BARRY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BARRY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:59:25(UTC+8)

Barry the badger (BARRY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.