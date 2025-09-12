BarbieCrashBandicootRFK88 kaina (SOLANA)
-0.50%
-1.32%
-1.81%
-1.81%
BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SOLANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLANA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLANA per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BarbieCrashBandicootRFK88 rinkos kapitalizacija yra $ 608.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLANA apyvartoje yra 888.89T vienetų, o bendras kiekis siekia 888888888888888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 608.85K
Šiandienos BarbieCrashBandicootRFK88 kainos pokytis į USD: $ 0.
BarbieCrashBandicootRFK88 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BarbieCrashBandicootRFK88 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BarbieCrashBandicootRFK88 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.32%
|30 dienų
|$ 0
|-39.13%
|60 dienų
|$ 0
|-0.04%
|90 dienų
|$ 0
|--
What makes SOLANA an absolute game-changer is our relentless dedication to memes and viral brilliance! We don't settle for mediocrity; we plunge into the realm of sheer awesomeness! Our community is a powerhouse of meme warriors, unleashing an unstoppable onslaught of viral memes that'll leave you in awe and stitches! We're not here to play games; we're here to dominate! SOLANA is all about pushing the boundaries, smashing through barriers, and leaving our competitors eating our dust! Our passion for humor burns like an inferno, and we won't rest until the entire internet bows down to our meme supremacy! And our community? It's a brotherhood, an unyielding powerhouse of support and camaraderie! When you're part of SOLANA, you're part of an unstoppable force, a family forged by the fire of meme revolution! So, if you're ready to be part of the most intense, mind-bending memecoin movement ever conceived, then buckle up, strap in, and brace yourself! SOLANA is here to claim the throne, and we're taking no prisoners! Get ready to witness meme history in the making!
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BarbieCrashBandicootRFK88 prognozes.
Peržiūrėkite BarbieCrashBandicootRFK88 kainos prognozę dabar!
Supratimas apie BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.