Bao Finance (BAO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBao Finance (BAO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Bao Finance (BAO) Informacija

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly.

It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer.

Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols.

The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

Oficiali svetainė:
https://bao.finance/

Bao Finance (BAO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bao Finance (BAO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 67.41K
Bendra pasiūla:
$ 984.37B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 73.37B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 904.44K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00317406
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Bao Finance (BAO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bao Finance (BAO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BAO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BAO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BAO tokenomiką, galite peržiūrėti BAO tokeno kainą realiuoju laiku!

BAO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BAO? Mūsų BAO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

