Banana logotipas

Banana kaina (N)

Neįtraukta į sąrašą

1 N į USD – tiesioginė kaina:

-1.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Banana (N) kainos grafikas realiu laiku
Banana (N) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00227405
$ 0.00227405$ 0.00227405

$ 0
$ 0$ 0

-6.68%

-1.73%

+4.19%

+4.19%

Banana (N) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas N svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia N kaina yra $ 0.00227405, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, N per pastarąją valandą pasikeitė -6.68%, per 24 valandas – -1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Banana (N) rinkos informacija

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Banana rinkos kapitalizacija yra $ 56.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. N apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.16K

Banana (N) kainos istorija USD

Šiandienos Banana kainos pokytis į USD: $ 0.
Banana 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Banana 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Banana 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.73%
30 dienų$ 0+5.66%
60 dienų$ 0+18.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra Banana (N)

In the ever-surprising world of crypto, Justin Sun, founder of Tron, made headlines after purchasing a taped banana art piece, sparking a viral frenzy. Sun then took to Twitter, cryptically linking his purchase to Tron with the phrase: "N for Banana." This playful moment gave rise to Banana Coin, a memecoin with the ticker $N, built on the Tron blockchain. Combining humor, art, and blockchain innovation, $N embodies the essence of crypto culture: unpredictable, engaging, and driven by community enthusiasm. Whether it’s a clever nod to the meme economy or a new trendsetter, $N is already making waves in the Tron ecosystem, proving that even a banana can fuel the next big crypto phenomenon.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Banana (N) išteklius

Oficiali svetainė

Banana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Banana (N) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Banana (N) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Banana prognozes.

Peržiūrėkite Banana kainos prognozę dabar!

N į vietos valiutas

Banana (N) Tokenomika

Supratimas apie Banana (N) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Nišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Banana (N)

Kiek Banana(N) verta (-as) šiandien?
Dabartinė N kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė N į USD kaina?
Dabartinė N kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Banana rinkos kapitalizacija?
N rinkos kapitalizacija yra $ 56.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra N apyvartoje?
N apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) N kaina?
N pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00227405USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) N kaina?
N pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra N prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis N yra --USD.
Ar N kaina šiais metais kils?
N šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite N kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
