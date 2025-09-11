Daugiau apie BAMBOO

BAMBOO Kainos informacija

BAMBOO Oficiali svetainė

BAMBOO Tokenomika

BAMBOO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Bamboo on Base logotipas

Bamboo on Base kaina (BAMBOO)

Neįtraukta į sąrašą

1 BAMBOO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00446434
$0.00446434$0.00446434
+14.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bamboo on Base (BAMBOO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:57:53(UTC+8)

Bamboo on Base (BAMBOO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00384637
$ 0.00384637$ 0.00384637
24 val. žemiausia
$ 0.00448307
$ 0.00448307$ 0.00448307
24 val. aukščiausia

$ 0.00384637
$ 0.00384637$ 0.00384637

$ 0.00448307
$ 0.00448307$ 0.00448307

$ 0.04278792
$ 0.04278792$ 0.04278792

$ 0.00345168
$ 0.00345168$ 0.00345168

+0.34%

+14.48%

+5.53%

+5.53%

Bamboo on Base (BAMBOO) realiojo laiko kaina yra $0.00446434. Per pastarąsias 24 valandas BAMBOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00384637 iki aukščiausios $ 0.00448307 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAMBOO kaina yra $ 0.04278792, o žemiausia – $ 0.00345168.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAMBOO per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +14.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bamboo on Base (BAMBOO) rinkos informacija

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

--
----

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Bamboo on Base rinkos kapitalizacija yra $ 4.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAMBOO apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.46M

Bamboo on Base (BAMBOO) kainos istorija USD

Šiandienos Bamboo on Base kainos pokytis į USD: $ +0.00056459.
Bamboo on Base 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005857227.
Bamboo on Base 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002619513.
Bamboo on Base 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000767551105273.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00056459+14.48%
30 dienų$ +0.0005857227+13.12%
60 dienų$ -0.0002619513-5.86%
90 dienų$ -0.0000767551105273-1.69%

Kas yra Bamboo on Base (BAMBOO)

This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bamboo on Base (BAMBOO) išteklius

Oficiali svetainė

Bamboo on Base kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bamboo on Base (BAMBOO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bamboo on Base (BAMBOO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bamboo on Base prognozes.

Peržiūrėkite Bamboo on Base kainos prognozę dabar!

BAMBOO į vietos valiutas

Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomika

Supratimas apie Bamboo on Base (BAMBOO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAMBOOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bamboo on Base (BAMBOO)

Kiek Bamboo on Base(BAMBOO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAMBOO kaina USD valiuta yra 0.00446434USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAMBOO į USD kaina?
Dabartinė BAMBOO kaina USD valiuta yra $ 0.00446434. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bamboo on Base rinkos kapitalizacija?
BAMBOO rinkos kapitalizacija yra $ 4.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAMBOO apyvartoje?
BAMBOO apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAMBOO kaina?
BAMBOO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04278792USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAMBOO kaina?
BAMBOO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00345168USD.
Kokia yra BAMBOO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAMBOO yra --USD.
Ar BAMBOO kaina šiais metais kils?
BAMBOO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAMBOO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:57:53(UTC+8)

Bamboo on Base (BAMBOO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.