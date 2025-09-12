Daugiau apie BAM

BAM by Scotty logotipas

BAM by Scotty kaina (BAM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010826
+4.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BAM by Scotty (BAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:15:33(UTC+8)

BAM by Scotty (BAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0

$ 0

$ 0.00180516
$ 0.00180516

$ 0

+2.14%

+5.11%

+5.15%

+5.15%

BAM by Scotty (BAM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAM kaina yra $ 0.00180516, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAM per pastarąją valandą pasikeitė +2.14%, per 24 valandas – +5.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BAM by Scotty (BAM) rinkos informacija

$ 108.13K

--
$ 108.13K

999.13M

999,133,930.785558

Dabartinė BAM by Scotty rinkos kapitalizacija yra $ 108.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAM apyvartoje yra 999.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 999133930.785558. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.13K

BAM by Scotty (BAM) kainos istorija USD

Šiandienos BAM by Scotty kainos pokytis į USD: $ 0.
BAM by Scotty 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BAM by Scotty 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BAM by Scotty 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.11%
30 dienų$ 0-0.22%
60 dienų$ 0-52.78%
90 dienų$ 0--

Kas yra BAM by Scotty (BAM)

$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BAM by Scotty (BAM) išteklius

Oficiali svetainė

BAM by Scotty kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BAM by Scotty (BAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BAM by Scotty (BAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BAM by Scotty prognozes.

Peržiūrėkite BAM by Scotty kainos prognozę dabar!

BAM į vietos valiutas

BAM by Scotty (BAM) Tokenomika

Supratimas apie BAM by Scotty (BAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BAM by Scotty (BAM)

Kiek BAM by Scotty(BAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAM į USD kaina?
Dabartinė BAM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BAM by Scotty rinkos kapitalizacija?
BAM rinkos kapitalizacija yra $ 108.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAM apyvartoje?
BAM apyvartoje yra 999.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAM kaina?
BAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00180516USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAM kaina?
BAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAM yra --USD.
Ar BAM kaina šiais metais kils?
BAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.