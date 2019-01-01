BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomika

BabyMooDeng (BABYDENG) Informacija

BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .

Oficiali svetainė:
https://babydeng.com

BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BabyMooDeng (BABYDENG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 46.10K
Bendra pasiūla:
$ 999.65M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.65M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 46.10K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00150253
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BabyMooDeng (BABYDENG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BABYDENG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BABYDENG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BABYDENG tokenomiką, galite peržiūrėti BABYDENG tokeno kainą realiuoju laiku!

BABYDENG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BABYDENG? Mūsų BABYDENG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.