BabyMooDeng (BABYDENG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYDENG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYDENG kaina yra $ 0.00150253, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYDENG per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – +1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BabyMooDeng rinkos kapitalizacija yra $ 41.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYDENG apyvartoje yra 999.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 999649458.856945. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.26K
Šiandienos BabyMooDeng kainos pokytis į USD: $ 0.
BabyMooDeng 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BabyMooDeng 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BabyMooDeng 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.25%
|30 dienų
|$ 0
|-10.60%
|60 dienų
|$ 0
|-2.32%
|90 dienų
|$ 0
|--
BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .
Supratimas apie BabyMooDeng (BABYDENG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYDENGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
