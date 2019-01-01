Baby Tiger ($BBT) Tokenomika

Baby Tiger ($BBT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBaby Tiger ($BBT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Baby Tiger ($BBT) Informacija

Baby Tiger is the first reflexive meme coin.

Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem

Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform)

• When eth price increases, BBT borrows money against treasury

Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Oficiali svetainė:
https://babytiger.io/
Baltoji knyga:
https://babytiger.io/whitepaper/?i=1

Baby Tiger ($BBT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Baby Tiger ($BBT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 59.34K
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 59.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01729649
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Baby Tiger ($BBT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Baby Tiger ($BBT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $BBT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $BBT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $BBT tokenomiką, galite peržiūrėti $BBT tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.