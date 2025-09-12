Daugiau apie $BBT

Baby Tiger kaina ($BBT)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BBT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-26.90%1D
USD
Baby Tiger ($BBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:02:53(UTC+8)

Baby Tiger ($BBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01729649
$ 0.01729649$ 0.01729649

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-26.91%

+69.61%

+69.61%

Baby Tiger ($BBT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BBT kaina yra $ 0.01729649, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.84%, per 24 valandas – -26.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +69.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Tiger ($BBT) rinkos informacija

$ 47.56K
$ 47.56K$ 47.56K

--
----

$ 47.56K
$ 47.56K$ 47.56K

2.00B
2.00B 2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Dabartinė Baby Tiger rinkos kapitalizacija yra $ 47.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BBT apyvartoje yra 2.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.56K

Baby Tiger ($BBT) kainos istorija USD

Šiandienos Baby Tiger kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Tiger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Tiger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Tiger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-26.91%
30 dienų$ 0+239.45%
60 dienų$ 0+313.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Baby Tiger ($BBT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Baby Tiger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Tiger ($BBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Tiger ($BBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Tiger prognozes.

Peržiūrėkite Baby Tiger kainos prognozę dabar!

$BBT į vietos valiutas

Baby Tiger ($BBT) Tokenomika

Supratimas apie Baby Tiger ($BBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Tiger ($BBT)

Kiek Baby Tiger($BBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BBT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BBT į USD kaina?
Dabartinė $BBT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Tiger rinkos kapitalizacija?
$BBT rinkos kapitalizacija yra $ 47.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BBT apyvartoje?
$BBT apyvartoje yra 2.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BBT kaina?
$BBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01729649USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BBT kaina?
$BBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BBT yra --USD.
Ar $BBT kaina šiais metais kils?
$BBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:02:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.