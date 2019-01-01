Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomika
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.
With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.
As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BABYSHIRO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BABYSHIRO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BABYSHIRO tokenomiką, galite peržiūrėti BABYSHIRO tokeno kainą realiuoju laiku!
BABYSHIRO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BABYSHIRO? Mūsų BABYSHIRO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.