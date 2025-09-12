Baby Shiba Inu kaina (BABYSHIB)
Baby Shiba Inu (BABYSHIB) realiojo laiko kaina yra $0.00111388. Per pastarąsias 24 valandas BABYSHIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00108974 iki aukščiausios $ 0.00112207 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYSHIB kaina yra $ 0.03275629, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYSHIB per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Baby Shiba Inu rinkos kapitalizacija yra $ 439.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYSHIB apyvartoje yra 394.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 420000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 467.63K
Šiandienos Baby Shiba Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Shiba Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000278920.
Baby Shiba Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003456768.
Baby Shiba Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003844727359687695.
Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.
Supratimas apie Baby Shiba Inu (BABYSHIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYSHIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
