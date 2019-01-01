Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomika
Baby Sen by Sentio (BSEN) Informacija
Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain ,
The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network.
Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?
Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BSEN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BSEN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BSEN tokenomiką, galite peržiūrėti BSEN tokeno kainą realiuoju laiku!
BSEN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BSEN? Mūsų BSEN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.