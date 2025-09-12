Daugiau apie BABYPNUT

BABYPNUT Kainos informacija

BABYPNUT Oficiali svetainė

BABYPNUT Tokenomika

BABYPNUT Kainų prognozė

Baby Pnut logotipas

Baby Pnut kaina (BABYPNUT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BABYPNUT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+5.90%1D
mexc
USD
Baby Pnut (BABYPNUT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:36:00(UTC+8)

Baby Pnut (BABYPNUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00769387
$ 0.00769387$ 0.00769387

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+6.39%

+5.36%

+5.36%

Baby Pnut (BABYPNUT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYPNUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYPNUT kaina yra $ 0.00769387, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYPNUT per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – +6.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Pnut (BABYPNUT) rinkos informacija

$ 47.88K
$ 47.88K$ 47.88K

--
----

$ 47.88K
$ 47.88K$ 47.88K

979.09M
979.09M 979.09M

979,091,633.696126
979,091,633.696126 979,091,633.696126

Dabartinė Baby Pnut rinkos kapitalizacija yra $ 47.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYPNUT apyvartoje yra 979.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 979091633.696126. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.88K

Baby Pnut (BABYPNUT) kainos istorija USD

Šiandienos Baby Pnut kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Pnut 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Pnut 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Pnut 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.39%
30 dienų$ 0-0.21%
60 dienų$ 0+11.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra Baby Pnut (BABYPNUT)

Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀

Baby Pnut (BABYPNUT) išteklius

Oficiali svetainė

Baby Pnut kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Pnut (BABYPNUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Pnut (BABYPNUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Pnut prognozes.

Peržiūrėkite Baby Pnut kainos prognozę dabar!

BABYPNUT į vietos valiutas

Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomika

Supratimas apie Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYPNUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Pnut (BABYPNUT)

Kiek Baby Pnut(BABYPNUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYPNUT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYPNUT į USD kaina?
Dabartinė BABYPNUT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Pnut rinkos kapitalizacija?
BABYPNUT rinkos kapitalizacija yra $ 47.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYPNUT apyvartoje?
BABYPNUT apyvartoje yra 979.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYPNUT kaina?
BABYPNUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00769387USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYPNUT kaina?
BABYPNUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BABYPNUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYPNUT yra --USD.
Ar BABYPNUT kaina šiais metais kils?
BABYPNUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYPNUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.