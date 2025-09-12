Daugiau apie BABYP

Baby Peanut logotipas

Baby Peanut kaina (BABYP)

Neįtraukta į sąrašą

1 BABYP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Baby Peanut (BABYP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:02:44(UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00187932
$ 0.00187932$ 0.00187932

$ 0.00000497
$ 0.00000497$ 0.00000497

--

--

+8.28%

+8.28%

Baby Peanut (BABYP) realiojo laiko kaina yra $0.00001134. Per pastarąsias 24 valandas BABYP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYP kaina yra $ 0.00187932, o žemiausia – $ 0.00000497.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +8.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Peanut (BABYP) rinkos informacija

$ 11.32K
$ 11.32K$ 11.32K

--
----

$ 11.32K
$ 11.32K$ 11.32K

998.42M
998.42M 998.42M

998,417,158.533838
998,417,158.533838 998,417,158.533838

Dabartinė Baby Peanut rinkos kapitalizacija yra $ 11.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYP apyvartoje yra 998.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 998417158.533838. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.32K

Baby Peanut (BABYP) kainos istorija USD

Šiandienos Baby Peanut kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Peanut 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000030352.
Baby Peanut 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000036932.
Baby Peanut 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000039979533864957454.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000030352+26.77%
60 dienų$ +0.0000036932+32.57%
90 dienų$ +0.0000039979533864957454+54.45%

Kas yra Baby Peanut (BABYP)

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Baby Peanut (BABYP) išteklius

Oficiali svetainė

Baby Peanut kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Peanut (BABYP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Peanut (BABYP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Peanut prognozes.

Peržiūrėkite Baby Peanut kainos prognozę dabar!

BABYP į vietos valiutas

Baby Peanut (BABYP) Tokenomika

Supratimas apie Baby Peanut (BABYP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Peanut (BABYP)

Kiek Baby Peanut(BABYP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYP kaina USD valiuta yra 0.00001134USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYP į USD kaina?
Dabartinė BABYP kaina USD valiuta yra $ 0.00001134. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Peanut rinkos kapitalizacija?
BABYP rinkos kapitalizacija yra $ 11.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYP apyvartoje?
BABYP apyvartoje yra 998.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYP kaina?
BABYP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00187932USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYP kaina?
BABYP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000497USD.
Kokia yra BABYP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYP yra --USD.
Ar BABYP kaina šiais metais kils?
BABYP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.